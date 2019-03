Brock’sWing Klapp﻿ Im Tabakspeicher

Ein Duo das sein Handwerk versteht .Volkhard Brock mit der Klarinette ,Saxophon und als Sänger .An seiner Seite ,Christoph Baselt am Piano .Das Duo spiete ein breites Programm vom Dixieland über Swing bis zu alten Schlager .Unter anderem spielte die beiden Künstler , " Wochenend und Sonnenschein ", " Down By The Riverside ", " Bourden Street Parade " u.v.m.Das zahlreiche Publikum honorierte die sehr guten Darbietungen mit viel Applaus .Das Duo wurde im Jahr 2000 gründet .Der Sänger bekam 1986 den Fernseh- Preis der DDR als Mitglied der Gruppe „Notentritt“ .Dies geschah im Rahmen der 8. Chanson-Tagen in Frankfurt .Ein wiedermal gelungener Abend im Museum "Tabakspeicher " .Die Veranstaltung wurde unterstützt von Kreissparkasse Nordhausen .