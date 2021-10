Ausstellungseröffnung im Museum

Fotograf Olaf Martens,ein gebürtiger Nordhäuser, eröffnete am Samstag seine Ausstellung im Meyenburgmuseum.Er zeigt hier sein Schaffen in 197 Bildern .Zusätzlich hat er noch in zwei weiteren Ausstellungen in Nordhausen.Viele Bilder sind aufwendig arrangiert und scheinen richtig durchdacht.Seinen beruflichen Start begann er vor 40 Jahren im Fotoclub Nordhausen.Als internationaler Modefotograf war er in London, St. Petersburg, Madrid und Sydney.Anschließend habe ich noch eine Runde im Museumspark gedreht und das Mammut abgelichtet.