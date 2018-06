Temperaturen waren bei 21 Grad .Wieder Erwarten waren am ersten Ferien WE nicht so viele Gäste da .Die Fernsicht war wie schon erwähnt fantastisch .Die Bilder beweisen es .Gegen 19.00 Uhr habe ich mir noch eine Soljanka gegönnt .Das erwähne ich nur , weil die Kellnerin mir erzählt um diese Zeit ist die Schranke hoch sind und ich brauche keine Parkplatzgebühren mehr zahlen . Hoffe es ließt kein Verantwortlicher !!Wollte Geldwechseln für Automaten und erhielt die erwähnte Aüßerung .