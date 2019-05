17. Sondershäuser Residenzfest am Sonntag

Auf der Bühne Theaterwiese Schloß Sondershausen war unter anderem das Tanzstudio Radeva mit den vielen kleinen Tanzmäusen zu sehen .Torschußwand mal anders ,ließ die kleinen Kicker den Ball gegen eine riesige Zielscheibe schießen . Der Ball kam nicht zurück sonder klebte an der Scheibe .Einige interessante Musikinstrument waren auch zu sehen .Eine Art Stiefelflöte bei der man die Sohle nach oben drücken mußte um Töne zu erzeugen . Auch ein bekannter Maler und Künstler aus Nordhausen war auch vertreten .Auf dem Schloßhof war ein Antiktrödelmarkt mit vielen interessanten Sachen .An einen Stand gab es einen Pistolen-Gehstock der mein Interesse weckte .Leider war es nur ein banaler Gehstock ohne Sonderfunktionen .Das zum Wahltag so viele Sondershäuser und Gäste unterwegs waren wunderte mich nicht besonders . Das Wetter paßte und für die Kleinen wurde viel geboten .