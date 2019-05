10. Schleppertreffen des Heringer-Trecker-Clubs

Am Sonntag meinte es der Wettergott mit den Traktorenfans dann doch noch gut .Bei strahlenden Sonnenschein fanden viele kleine und großen Fans der Landmaschinen sich in Heringen ein .Es gab wie immer viele Fabrikate zu sehen .Über 70 Fahrzeuge waren gekommen um bestaunt zu werden .An jeder Ecke standen Liebhaber die fachsimpelten und diskutierten .Auch mal Probesitzen war erlaubt , sehr zu Freude der Kleinen .Vorführungen mit der Dreschmaschine wurden sehr gut angenommen .Natürlich wurde für das leibliche Wohl gut gesorgt .Es gab ganz leckeren Kuchen , der selbstverständlich selber gebacken war .Auch der Landrat Matthias Jendrike und Birgit Keller, Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft , schauten mal kurz vorbei .Wie der Landrat meinte ist der Terminkalender für heute ziemlich voll .Jodlertreffen in Hesserode und ein Besuch im Park Hohenrode stehen auch noch auf der Terminplaner .