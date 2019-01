Messe Partner Pferd 2019 in Leipzig

Es wurde Zeit mal diese Messe zu besuchen .Ich habe noch nie so viele Menschen bei einer Messe was kaufen gesehen .Es gibt rund 250 Aussteller auf der Messe in Leipzig .Angesprochen werden Freizeitreiter, Pferdebesitzer und Reitsportinteressierte. Angeboten wird Reitsportzubehör, Pferdepflege- und Futtermittel, Stallbedarf und Veterinärmedizin .Was ist natürlich auch gibt ist jede Menge Schnickschnack .Von Handytaschen mit Pferdemotiven und Reitpeitschen in jeder Variation und Farbe .Viele Sachen die kleine Mädchenherzen höher schlagen lassen .Das Finale am Sonntag gewann im Sparkassen - Cup Christian Ahlmann mit40.60 Sekunden ohne Fehler .Dafür bekam er 37.500 Euro Preisgeld .Mit 61.800 Besuchern wurde außerdem ein neuer Besucherrekord aufgestellt .