Zweifacher Bombenfund in Nordhausen gestern

Die Bomben liegen nur unweit auseinander .Eine soll nur 20 cm tief liegen . Es sind zwei 227-Kilo-Bomben .Bei Auswertung von Luftaufnahmen wurden sie entdeckt .Auf einen Feld in der Nähe von der "Schöne Aussicht" .Evakuierung begann gegen 16.30 UhrDie Stadt Nordhausen teilte am Freitagnachmittag mit, welche Straßen wegen der Bombenentschärfung ab 16.30 Uhr evakuiert werden müssen .Rund 3000 Menschen, darunter auch ein Altersheim , mussten ihre Wohnungen verlassen .Polizei ,Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren ständig unterwegs .Viel kleine Kinder rieben sich verwundert die Augen über soviel Einsatzfahrzeuge mit Sirene und Blaulicht .Kurz nach 20.00 Uhr begann die Entschärfung.Kurz nach 23.00 Uhr kam die Entwarnung und die Menschen konnte in ihre Wohnungen zurückkehren .