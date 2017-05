Mord in Nordhausen Update

Der dringen tatverdächtige Sohn hat ein umfassendes Geständnis abgelegt .Der zuständige Richter hat einen Haftbefehl zur Unterbringung des 37-Jährigen in einer psychiatrischen Anstalt beantragt .Was treibt einen Sohn dazu seine Mutter um zu bringen ?Das fragen sich die Menschen in Nordhausen .Für viele ist das einfach unerklärlich .Habe die Ärzte vielleicht die Krankheit des Sohnes unterschätzt ?Hat er seine Medikamente regelmäßig eingenommen ?Alles Fragen die zur Zeit keiner beantworten kann .Ist die Gesellschaft daran Schuld das es immer öfters zu solchen Tragödien kommen muss ?Kaum einer kennt noch seinen Nachbar .Ich habe mir in den letzten Stunden einiges anhören können oder besser müssen .Die Menschen sind immer mehr mit sich selber beschäftigt .Laut Medien und Statistiken geht es Deutschland so gut wie lange nicht .Aber anscheinen bleiben immer mehr auf der Strecke .Ein Sohn der aus welchen Gründen auch immer seine Hauptbezugsperson umbringt das ist doch nicht nur traurig .Irgendwas läuft schlief in unserer Gesellschaft .Das Streben nach immer neuer Technik oder immer mehr Geld und Erreichbarkeit scheint das normale Leben immer mehr in den Hintergrund zu drängen .Die Menschen laufen Idealen hinter her ohne Rücksicht auf Verluste .Das das Menschliche auf der Strecke bleibt scheint mir nur logisch .Ist eine Besserung in Sicht , ich denke nicht .Erst wenn es den Menschen schlecht geht rücken sie enger zusammen .Ob in Kleinen und Großen , die Hoffnung stirbt zuletzt !!Es wird sein wie immer , in ein paar Tagen gibt es neue Sache die wichtig erscheinen .Das kaum Fassbare tritt in den Hintergrund .Nur so schützt sich unser Gehirn vor der eigenen Katastrophe .Die Medien werden uns weiter mit Informationen überfluten das kauf Zeit für Luft holen bleibt .Das Gesehene wird einfach verdrängt und überlagert .Zurück bleiben die Betroffenen mit ihre unfassbaren Trauer .