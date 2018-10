Bahnhof Nordhausen gesperrt

Heute Morgen wurde in Weimar in einen Schließfach eine Kalaschnikow ( AK 47 ) mit Munition gefunden.Daraufhin wurden auch in anderen Bahnhöfen in Thüringen die Schließfächer kontrolliert .In Nordhausen wurde man fündig . Auch hier gab es ein abgelaufenes Schließfach .Spezialisten wurden angefordert .Ein Roboter öffnete das Schließfach .Es war nur ein alter Fernseher darin .Gegen 16.00 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben .Die Medien melden in Weimar noch zusätzlich eine Pistole und zwei Handgranaten gefunden . ( noch unbestätigt )