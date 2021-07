15 Jahre DRF Luftrettung in Nordhausen - „Christoph 37“ ist seit 2006 rot-weiß

• 2020 sind die Luftretter*innen 1.354 Mal in Nordhausen abgehoben



• Moderner Hubschrauber vom Typ EC135 kommt zum Einsatz



Nordhausen. 2006 war für Fußball-Fans ein besonderes Jahr: Die Weltmeisterschaft war zu „Gast bei Freunden“, Deutschland wurde Dritter. Während die Kicker um den Weltpokal spielten, übernahm die DRF Luftrettung den Flugbetrieb in Nordhausen. Seit 1. Juli 2006 ist „Christoph 37“ rot-weiß und genießt in der Bevölkerung eine hohe Bekanntheit und Akzeptanz.

Über die DRF Luftrettung

Stationsleiter und Pilotist seit Beginn in Nordhausen dabei, ihn fasziniert nach wie vor die Gegend und die Vielfalt seiner Tätigkeit:Hin und wieder seien Pilot*innen von anderen Stationen in Nordhausen, um Kolleg*innen zu vertreten. „Die sind meistens sehr überrascht, wie abwechslungsreich die Gegend hier ist“, erklärt Martin Wagner, der auf die gute Zusammenarbeit mit dem DRK verweist: „Das klappt wunderbar.“Corona lässt in diesem Jahr keine Feier zu, allerdings hofftdass „wir bald wieder externe Besucher begrüßen können, um Interessierten unsere Arbeit erklären zu können“. Grundsätzlich sei es so, dass „wir immer mal wieder Reaktionen von Patientinnen und Patienten erhalten und darüber freuen wir uns sehr“.nach derfindet gerade mit derwieder ein internationales Fußballturnier statt. Egal, wie es ausgeht:wird einsatzbereit sein, von Sonnenaufgang, frühestens 7.00 Uhr morgens, bis Sonnenuntergang, 365 Tage im Jahr.Zu seinem Einsatzgebiet zählt auch der gesamte Harz mit dem höchsten Berg, dem Brocken. Zu den häufig angeflogenen Kliniken zählen das Zentralklinikum Bad Berka, die BGU Halle, das Herzzentrum Leipzig, das Südharzklinikum Nordhausen, die Uniklinik Göttingen, die Uniklinik Magdeburg, das Helios Klinikum Erfurt und die Unikliniken Jena. An Bord vonkönnen auch Frühgeborene in einem sogenannten Inkubator transportiert werden.Dieführt in Nordhausen die Aufgaben derweiter, die vom 2. November 1992 bis zum 30. Juni 2006 für den Hubschrauberbetrieb verantwortlich war. Zum Einsatz kommt ein Rettungshubschrauber des Typs EC135.Diemit Sitz in Filderstadt ist eine derEuropas. Insgesamt leistete die Gruppeim Jahr 2020. An 14 der 35 Stationen in Deutschland, Österreich und Liechtenstein sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an sieben Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz.Zurgehört seit 2001 die österreichischemit zwei Stationen sowie seit 2019 die, die an drei Stationen Einsätze in der Luft- und Wasserrettung leistet. Außerdem ist die DRF Luftrettung im Netzwerk der AP³ Luftrettung an einer Station in Balzers/Liechtenstein beteiligt. Darüber hinaus holt die DRF Luftrettung mit eigenen Ambulanzflugzeugen Patienten aus dem Ausland zurück.Für den kontinuierlichen Ausbau ihrer lebensrettenden Aufgabe ist dieauf finanzielle Unterstützung angewiesen. Weit über 400.000 Förderer weiß der DRF e.V. bereits an seiner Seite.Mehr Informationen unter www.drf-luftrettung.deKontakt:DRF LuftrettungRita-Maiburg-Straße 2D-70794 Filderstadtinfo@drf-luftrettung.deKonstantin MuffertT +49 151-25182168konstantin.muffert@drf-luftrettung.de