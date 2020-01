﻿Juleica-Ausbildung auf der Nordseeinsel Norderney

Vom 04.04. bis zum 11.04.2020 bietet die Sportjugend der SportRegion Hannover bereits zum 8. Mal einen Lehrgang zum Erwerb der Jugendleitercard (Juleica) auf der Nordseeinsel Norderney an. Somit entwickelt sich das Angebot mittlerweile zu einem Dauerbrenner. Dabei wird den Lehrgangsteilnehmenden vermittelt wie sie Gruppen anleiten, Freizeiten organisieren sowie sie kreative und interessante Angebote für Kinder und Jugendliche gestalten können.

Zudem werden die Teilnehmenden die Insel Norderney etwas genauer unter die Lupe nehmen und gemeinsam erkunden. Im Rahmen der Ausbildung lernen die Jugendlichen durch gemeinsame Projektarbeit den Umgang mit anderen Jugendlichen und Kindern. Zeitweise tauchen sie dafür selbst für eine kurze Zeit in die Rolle des Verantwortlichen ein.Für die Teilnehmenden fällt eine Gebühr von 150,- € an, darin enthalten sind Übernachtung, Bettwäsche und Vollverpflegung. Zusätzlich kann für 30,- € ein Paket für An- und Abreise (ab und bis Hannover) mit der Bahn dazu gebucht werden.Teilnehmen kann jeder, der mindestens 16 Jahre alt ist.Mit der abgeschlossenen Juleica-Ausbildung können die Teilnehmenden nach dem Lehrgang selbstständig Jugendprojekte planen, ausrichten und betreuen. Dies ist in Sportvereinen sehr hilfreich und kann auch für die Tätigkeit als Übungsleiter angewandt werden.Weitere Lehrgangsangebote für Jugendliche im Sport finden Sie unter: www.sportregionhannover.de/sportjugend Die Durchführung der Bildungsmaßnahmen der SportRegion wird durch die Förderung aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen realisiert.