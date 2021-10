Mein September 2021 in Langlütjen und Blexen

Nordenham : Langlütjen |

Während meines Urlaubs in Butjadingen gab es auch Abstecher zur in der Wesermündung künstlich angelegten Halbinsel Langlütjen und zur St. Hippolyth-Kirche in Blexen. Beide Ziele gehören schon zu Nordenham.

Die trutzigeist von alten Grabstätten umgeben. Innen beeindrucken die Orgel, die Deckenbemalung und die mit Heiligenbildern verzierte Galerie. Der Altarraum kann nur aus der Ferne betrachtet werden, so dass das in dunklen Farben gehaltene Altarbild nicht gut zu erkennen ist.Der Weg zur künstlich angelegten Halbinselbesteht aus einem schmalen Pfad durch das Wattenmeer. Bei Flut sollte man ihn besser nicht betreten, dann gibt es nasse Füße. Das Röhricht beherbergt verschiedene Vogelarten. Diesmal sammelten sich hier unzählige Nonnengänse. Vom Ortsteil Tettens aus bekommt man einen Blick auf die weiter entfernte, ebenfalls künstliche InselWeitere Erklärungen gibt bei den Infotafel-Fotos.