Adventssingen und Christkindlesmarkt in Nordendorf

Der Männergesangverein Nordendorf lädt zum Adventskonzert am 17. 12. 2017 um 14:30 Uhr in die Christkönigskirche in Nordendorf ein. Zur Gestaltung einer besinnlichen Stunde tragen das Ellgauer Bläserensemble, die Kirchenchöre aus Nordendorf und Westendorf, der Projektchor Nordendorf und der Männergesangverein bei. Bereits ab 13:00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich im Pfarrheim mit Kaffee und Kuchen verwöhnen zu lassen. Nach dem Konzert findet ein Christkindlmarkt auf dem Vorplatz der Kirche statt