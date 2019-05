Gartenbauverein Nordendorf - Fahrt nach Regensburg zur THURN und TAXIS Gartenschau

Nordendorf : EDEKA |

Am Samstag, den 29. Juni 2019 um 9 Uhr, fährt der Gartenbauverein Nordendorf mit dem Bus zur Regensburger Gartenschau im Schlosspark St. Emmeram. Dies ist eine Gartenmesse mit Pflanzen- und Staudenmarkt. Über 200 Aussteller präsentieren sich mit ihren Produkten, Dienstleistungen und außergewöhnlichen Ideen für Haus und Garten.

Abfahrt: 9 Uhr an der Haltestelle EDEKA (ehem. Tengelmann) in Nordendorf

Rückkehr gegen 18 Uhr

Fahrpreis (Eintritt ist frei) 19,- €

Anmeldung unter gartenbauverein-nordendorf@gmx.de

Einzahlung/ Überweisung des Reisepreises auf folgendes Bankkonto:

IBAN: DE 44 7206 2152 0006 4137 49 VR-Bank