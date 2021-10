Präsenzsitzung der Offenen Linken mit der Bewegung "aufstehen" in Nördlingen am Dienstag 5.10.2021

Nördlingen : Alexanderplatz |

Bei unserer letzten Sitzung waren wir immerhin zu 6. Daher möchten wir unser regelmäßiges Aktivitäts- und Bildungsangebot erneuern.

Wir treffen uns also wieder jeden 1. Dienstag des Monats im Cafe Alexanderplatz, Polizeigasse, Nördlingen, beginnend am kommenden Dienstag 5.Oktober um 19:30.

Bitte Gesichtsmasken mitbringen !



Themenvorschläge wären: die Bundestagswahl; die allgemeine Resignation der früher politisch Aktiven; Bericht von der Vernetzungskonferenz der aufstehen-Basis und wie es mit der Sammlungsbewegung aufstehen weitergehen kann; was wir für die gesellschaftlich Benachteiligten tun können.



Vielleicht habt Ihr ja auch selber Fragen oder Themenvorschläge, die unsere Experten dann ausarbeiten können.



Eintritt ist frei !



Mit solidarischen Grüßen

Jochen