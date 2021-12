Liebe Freunde, Genossen, Kollegen und -innen,

der nächste Stammtisch kann leider wg. CoVid nur online stattfinden:

am nächsten Dienstag ab 19:30

@Dr_Mabuse

Zoom- Meetingraum ID: 429 193 2423 Passcode: 146017Wer Schwierigkeiten bei der Anmeldung hat, soll mich bitte perunteranfragen.Wir wollen besprechen, was es in Nördlingen und Umgebung demnächst zu tun gibt, und aktuell auch den Koalitionsvertrag der Ampel diskutieren.Anbei ein Foto unserer Aktion zum Volkstrauertag in Nördlingen gemeinsam mit der DFG-VK..