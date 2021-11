Nächste Versammlung der DFG-VK nur online am Dienstag, 23.11.2021 um 19:30

Liebe Friedensfreunde,

die nächste MV kann leider wg. CoVid nur online stattfinden:

am nächsten Dienstag ab 19:30

Zoom- Meetingraum ID: 429 193 2423 Passcode: 146017

Einladung zum Friedensratschlag in Kassel am 4.12.2021

Wer Schwierigkeiten bei der Anmeldung hat, soll mich bitte per Telegram unter @Dr_Mabuse anfragen.Anbei Fotos unserer Aktion zum Volkstrauertag in Nördlingen.Bitte beachtet die folgende Einladung des Friedensratschlages.Auch da kann man sich für eineanmelden.Afghanistan hat wieder einmal vor Augen geführt, dass Krieg keine Probleme löst, sondern neue schafft. Der Krieg hat gezeigt, dass die bisherige deutsche Außenpolitik mit ihrem Anspruch, militärisch Weltpolitik mitzugestalten, wie es auf einer Sicherheitskonferenz in München mit dem Slogan „neue Macht, neue Verantwortung“ verkündet wurde, gescheitert ist.Ein weiteres Scheitern bahnt sich in Mali an.Militärinterventionen des Westens wie die in Afghanistan, Irak und Libyen führen nicht zu einer weltweiten friedlichen Koexistenz der Staaten und der Menschen.Wir wollen beim Ratschlag die politische Lage analysieren und unsere Chancen zur Entwicklung von mehr Aktivitäten für Abrüstung nutzen.Wir wollen einen Beitrag zur Strategie leisten, weil wir wissen, dass eine soziale und ökologische Transformation ohne Frieden und Abrüstung nicht möglich ist, und ebenso, dass eine humane Transformation der globalen Gesellschaft die Voraussetzung für Frieden ist.Die Frage ist, wie der neue Bundestag die Weichen für die Außenpolitik stellen wird. Wir wollen erst recht nach dieser Bundestagswahl konkrete Ansätze für Frieden, Entspannung und gegen eine weitere Militarisierung der europäischen Politik entwickeln.Als führende Macht in der EU sollte Deutschland, allein schon aufgrund seiner Vergangenheit, Verantwortung für die Wiederbelebung von Entspannungspolitik und weltweite Abrüstung wahrnehmen.Uns treibt die Sorge um, dass auch eine neue Bundesregierung den Kurs der Kriegsvorbereitung und Kriegsandrohung, der Sanktionen und Ausweitung der Drohpolitik fortsetzen könnte. Die zunehmende Aggressivität der USA und das Bekenntnis zum Kriegsbündnis NATO verstärken diese Sorge.Lasst uns beim 28. Friedensratschlag in Kassel miteinander analysieren, diskutieren und beraten, wie die Bewegung einen Aufbruch für den Frieden hinbekommt, um eine zivile und solidarische Politik durchzusetzen.Wir laden Mitstreiter*innen, Bündnispartner*innen und neue Interessierte zur Verständigung ein, wie wir die vielfältigen Umwelt- und anderen sozialen Bewegungen und das Eintreten für den Frieden zusammenbringen und stärken können.Anmeldung zum Friedensratschlag 2021 hier:Liebe Friedensfreundinnen und -freunde,wie bereits eingangs erwähnt, findet der Friedensratschlag in diesem Jahr in Hybrid statt. Das heißt, 70 Personen von euch werden die Möglichkeit haben, direkt am Ratschlag in Kassel teilzunehmen. Allen Anderen werden wir die Möglichkeit bieten, sich online zu diesem anzumelden.Bei der Platzvergabe gehen wir nach dem Windhundprinzip vor, das bedeutet, nach Eingang der Anmeldungen wird verfahren.Für eine Teilnahme am Ratschlag ist es zudem erforderlich, sich an die Corona-Regelungen des Landes Hessen (Corona Regeln Kurz und Knapp (hessen.de)) zu halten.Es werden folglich am Eingang Kontrollen durchgeführt. Wir bitten euch hierfür um euer Verständnis.Im Sinne eines solidarischen Miteinanders und für einen guten Organisationsablauf möchten wir euch zudem darum bitten, uns mitzuteilen, ob ihr vorhabt nach Kassel nach zu kommen oder ausschließlich online teilnehmen möchtet. Nutzt hierfür das Textfeld "Nachricht" (siehe weiter unten).Für den Fall, dass ihr euch nach eurer Anmeldung und Bewerbung um einen Platz zur Teilnahme in Kassel noch einmal umentscheidet, gebt uns bitte eine Rückmeldung, damit wir gegebenenfalls euren Platz an eine andere Personen weitergeben können. Sowohl die Online-Teilnahme, wie auch die Teilnahme in Kassel sind kostenlos, um eine Spende wird jedoch gebeten.Unsere Bankverbindung lautet:Kasseler Forum für den Frieden e.V.IBAN: DE77 5205 0353 0217 0012 32BIC: HELADEF1KASLasst uns beim 28. 