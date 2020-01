Die Aufstehen!-Gruppe Donau-Ries trifft sich am Dienstag 28.1.2020 um 20:00 im Gewölbekeller vom "Alexanderplatz" am Brettermarkt, Polizeigasse 13 in Nördlingen.

Thema sind die bevorstehenden Kommunalwahlen, Wohnungsnot, Gesundheitspolitik, Kriegsvorbereitungen..

abwechselnd in Nördlingen und Oettingen

Ausserdem können wir uns einen Film ansehen, zur Auswahl steht ein Dokumentarfilm über Nordkorea, ein Doku-Drama über den Börsencrash von 2007 oder andere.Für andere, aktuellere Themen sind wir natürlich auch offen.Bitte kommt zahlreich !Wir wollen uns in Zukunft am 4. Dienstag des Monatstreffen.