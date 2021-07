Lebendige Präsenzsitzung der DFG/VK in Nördlingen am Dienstag 20.7.2021

Nachdem bei unserer ersten Sitzung am 22.Juni immerhin 3 Leute gekommen waren, möchten wir unser regelmäßigeserneuern.Wir treffen uns also wieder jeden 3. Dienstag des Monats im, Polizeigasse, Nördlingen, beginnend am kommendenBittemitbringen !Themenvorschläge wären: Bericht vom3. - 11. Juli, vomsowie die Planung von gewaltfreien Aktionen gegen die Manöverund die Ausrüstung der Bundeswehr mitDarüber hinaus sollte man sich das Zusammenwirken der staatlichenmit ganz allgemeinenmal ansehen, siehe hierzuüber die verdächtige Nähe eineram 14.2.2019 zur Münchner Wehrwirtschaftstagung vulgoVielleicht habt Ihr ja auch selber Fragen oder Themenvorschläge, die unsere Experten dann ausarbeiten können.Eintritt ist frei !Dr.Joachim Elz-Fianda, Ortssprecher DFG-VK