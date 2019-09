Aufstehen! trifft sich ab jetzt monatlich in Nördlingen an jedem 3. Dienstag

Gestern abend trafen sich zum gemeinsamen Stammtisch von Aufstehen! und Offener Linke Ries in Oettingen wieder 13 Aktive, um über die stattgehabten Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen sowie die zukünftige Kommunalwahlen in Bayern zu sprechen. Dabei konnten wir wieder einen neuen Gast begrüßen. Es gab ein lebhaftes Interesse an sozialer Veränderung und die große Frage, wie die Bedürfnisse der großen Mehrheit der Bevölkerung in die seit Jahren sozialfeindlich und kriegerisch ausgelegte Regierungspolitik eingebracht werden können. Mehrere Teilnehmer meldeten ein Interesse an einer Kandidatur für die Kommunalwahlen in Nördlingen und Oettingen an.



Da die Vorbereitung einer solchen Kandidatur und eines entsprechenden Wahlkampfs einen großen zeitlichen und organisatorischen Aufwand für die nächsten Monate bedeutet, haben wir uns entschlossen, den Termin für den Aufstehen!-Stammtisch davon abzutrennen und ihn regelmäßig auf den 3.Dienstag im Monat nach Nördlingen zu verlegen, um noch weitere Interessenten zu erreichen.



Für den folgenden Termin am 17.9. um 20:00 im Sixenbräu-Stüble, Berger Str. 17, freuen wir uns auf niveauvolle Diskussionen und viele neue Gesichter.