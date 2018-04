Gänsehaut im Gespensterwald bei Nienhagen

Nienhagen : Gespensterwald |

Gespenstische Stille umfängt uns, als wir am Strand von Nienhagen ankommen. Nur leichte Wellen kräuseln die Ostsee, und Dunst scheint die Forschungsstation am künstlichen Riff förmlich zu verschlucken. Passender hätte die Stimmung nicht sein können, denn wir wollen durch den Gespensterwald oberhalb der Steilküste des Ostseebades spazieren.

Nienhagen liegt zwischen Warnemünde und Heiligendamm an der Ostseeküste. Wir parken am Ende der Strandstraße und spazieren die letzten Meter ans Meer. Unter uns liegt die Ostsee mit ihrem feinen Sand. Der Horizont scheint fast mit der Ostsee zu verschmelzen. Bei diesem dunstigen Wetter sind nur eine Hand voll Spaziergänger unterwegs. Uns zieht es in den Gespensterwald links von uns. Hier haben Seewind und salzhaltige, feuchte Luft die Laubbäume zu urwüchsigen und bizarren Gebilden werden lassen. Schnell nimmt uns die einzigartige Stimmung gefangen. Die Buchen, die wie Geister ihre Äste in den Himmel strecken, sind zum Teil fast 200 Jahre alt. Baumgesichter starren uns an und lassen unserer Phantasie freien Lauf...Abgestorbene Bäume bleiben im Gespensterwald liegen und bieten Tieren und Pflanzen neuen Lebensraum. Bitte verhaltet euch umsichtig und bleibt auf den Wegen, um dieses einzigartige Stück Natur zu erhalten!Wer im Gespensterwald unterwegs ist, sollte nicht vergessen, dass das Kliff aktiv ist und nicht an die Kliffkante treten. Spannende Fotomotive sind hier überall zu finden - auch an ungefährlicheren Stellen.Wir schlendern abschließend noch einmal am Strand entlang und genießen die Stille, die uns hier umfängt und nur von dem leisen Rauschen der leichten Wellen unterbrochen wird. Der perfekte Ausklang eines traumhaften (und etwas gruseligen) Tages an der Ostseeküste.