Einladung zur Bürgerinitiativen Jubiläumsveranstaltung am 12. April 2019

Niederschönenfeld : Niederschönenfeld |

Über 5 Jahre setzen sich die Bürgerinitiativen Lech/Donau nun schon ehrenamtlich gegen unnötige Monstertrassen und für eine dezentrale Bürgerenergiewende ein. Nur allzu oft wurden wir für unser zukunftsweisendes Engagement belächelt oder uns Steine in den Weg gelegt. Doch unsere Hartnäckigkeit zeigt langsam Wirkung. Das Thema Energiewende ist in aller Munde - es wird darüber gesprochen und diskutiert-und das ist gut so. Doch mit Reden allein ist es nicht getan-wie das im Privaten oder auch in der Gemeinde funktioniert, werden uns echte Energiewendepioniere aus der Praxis berichten.



Die fünf Bürgerinitiativen Lech/Donau laden daher am 12. April 2019 recht herzlich zu ihrer Jubiläumsveranstaltung ins Bürgerhaus nach Niederschönenfeld ein. Es erwartet Euch/Sie ein abwechslungsreiches, informatives Programm, mit ein paar Rückblicken und vielen Energiewendeausblicken (siehe Einladung).





Über Euer/Ihr zahlreiches Kommen würden wir uns sehr freuen!