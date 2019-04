1. Ladies-Basar Niddatal

Niddatal : Bürgerhaus |

Am Samstag, den 08. Juni 2019 findet unser 1. Ladies-Basar im Bürgerhaus Niddatal-Bönstadt (Assenheimer Str. 49) statt.

Von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr kann in über 7000 Artikeln rund um die Frau (Kleidung, Schmuck, Accessoires etc.) gestöbert werden.

Wie bei unseren Kinderbasaren wird alles nach Rubriken vorsortiert.

Bitte nutzen Sie ausschließlich das Anmeldeformular auf unserer Homepage: www.basar-assenheim.de



Die Nummernvergabe beginnt am 05. Mai 2019!



Auch hier wird an den Kassen mit unserem etablierten Scan-System gearbeitet!

Nach Abschluss des Basars wird die Provision (gestaffelt in Nicht-Helfer, Helfer und Mitglieder) Ihres Verkaufserlöses für eine gemeinnützige Einrichtung oder eines gemeinnützigen Zwecks einbehalten.



Wir bitte Sie, KEINE Taschen (Handtaschen, Rucksäcke, Einkaufstaschen etc.) in die Räumlichkeiten mitzunehmen. Taschen zur Nutzung während Ihres Einkaufs werden vom Basarteam, wie gewohnt, zu Verfügung gestellt. An der Kasse wird die gekaufte Ware in Papier-Tragetaschen verstaut.



Alles Weitere können Sie unter www.basar-assenheim.de nachlesen.



Auf Ihren Besuch freut sich das Basarteam – Assenheim e.V.