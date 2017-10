Angebot bei Aldi: Was taugt die Playstation 4 fÃ¼r den Preis?

Die Playstation ist einer der beliebtesten Konsolen auf der ganzen Welt. Das Problem: oft ist sie nicht gerade billig. Mit Spielen und weiteren Zubeh├Âr kann es schnell ziemlich teuer werden.

Ps4 bei Aldi: Was kann die Konsole?

Seit mehreren Jahren bringt Sony immer wieder neue Editionen der Playstation raus. Zwar ist die Playstation 4 einer der neuesten Konsolen, dennoch ist auch sie schon ein paar Jahre alt. Das ├Ąndert allerdings nichts am Preis. Da es noch keinen wirklichen Nachfolger gibt, lohnt es sich auch hier einen Presivergleich zu starten, weswegen man nicht voreilig handeln und kaufen sollte.Die Playstation 4 GT Limited Edition gibt es f├╝r 299 Euro am Donnerstag, den 25. Oktober 2017 als exklusives Angebot bei Aldi S├╝d zu kaufen. Aber lohnt sich die Anschaffung wirklich? Laut " Computerbild " ist die PS4 im Durchschnitt ziemlich Gut. Dennoch hat sie laut dem Testbericht auch ein paar kleine Schw├Ąchen. So soll die Grafik bei manchen Spielen nicht gerade qualitativ hochwertig sein und auch beim Ton k├Ânnen Verzerrungen auftreten (Quelle: computerbild.de). Dennoch sei sie im Gro├čen und Ganzen schon ziemlich zufriedenstellend, denn laut der Quelle ist ihr Preis, der Stromverbrauch und auch das Arbeitstempo einwandfrei.