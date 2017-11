Aldi Angebot: KÃ¼chenmaschine zum SchnÃ¤ppchenpreis

Nächste Woche gibt es wieder ein sehr verlockendes Angebot bei "Aldi Süd". Wie das Prospekt bereits verrät, wird es am Donnerstag den 16.11.2017 eine Küchenmaschine im Angebot geben, die mit einem sehr günstigen Preis besticht. Aber was genau kann das Küchengerät?

Was kann die Maschine aus dem Prospekt?

Diesmal gibt es keinen Fernseher oder ein Smartphone bei Aldi im Angebot , sondern wieder eine Küchenmaschine. Normalerweise sind die Haushaltsgeräte ziemlich teuer und sprengen gerne mal den Geldbeutel. Jetzt bietet der Discounter allerdings eine günstige Alternative an, die für viele erschwinglicher ist. Aber was genau kann das Gerät und lohnt sich ein Kauf überhaupt? Immerhin kann so ein günstiger Preis schnell skeptisch machen.Was schon einmal für dieses Exemplar spricht, ist die herausnehmbare Edelstahlschüssel, welche mit 3,8l Füllmenge recht groß ausfällt. Außerdem besitzt sie über einen Neigekopf-Mechanismus. Dieser sorgt dafür, dass man beim Backen ganz einfach und schnell an den fertigen Teig gelangen kann. Eine weitere Sache sind die Extras, die gleich mitgeliefert werden. Ein Schneebesen, ein Knethaken sowie ein Rührhaken sind bei dem Preis mit inbegriffen. Betrieben wird die Maschine mit 600W, was ausreichend für den einfachen Gebrauch ist. Die Arbeitsgeschwindigkeit lässt sich in 6 Stufen einteilen und bietet dabei eine Intervallschaltung. Wer also eine Maschine benötigt, die nicht viel mehr können soll, als Teig zu kneten oder anzurühren, ist mit dem Gerät gut bedient. Wer jedoch mehr Funktionen und Extras haben will, sollte ein bisschen mehr verwenden und sich ein aufwendigeres Gerät zulegen.(Quelle: Alidi-Prospekt