024075069453 - Vorsicht nicht den Hörer abheben!

Der sogenannte “Telefonbetrug” wird immer raffinierter. Mit immer neuen und noch schlimmeren Methoden wird versucht einzelne Opfer abzuzocken. Bei dieser Nummer ist auch vorsicht geboten.

Was passiert bei einem Anruf der Nummer 024075069453

Die Nummer 024075069453 ist auch eine Trickbetrüger-Nummer. Wer von dieser Nummer angerufen wird, hat angeblich einen Mitarbeiter von Google am Telefon. Es gäbe irgendwelche Probleme mit der SEO ( Suchmaschinenoptimierung ) oder es wird ein nicht korrekter Status angegeben. Meist wird in einem aggressiven Tonfall nach dem Geschäftsführer gefragt. Auf Rückrufe dieser Nummer wird erst gar nicht reagiert . Hier gilt also auch: Vorsicht ist geboten!Wenn diese Nummer allerdings zurückgerufen wird, geht niemand ans Telefon. Das hat auch seine Gründe, da wahrscheinlich Ihr Anruf auf eine teure Telefonleitung verlegt wird. Somit werden alle die einen Rückruf betätigen abgezogen. Bei manchen wurden sogar schon Drogen,etc. angeboten. Am besten wird diese Nummer gesperrt oder Sie gehen erst gar nicht ans Telefon.Zu weiteren gemeldeten Nummern hier