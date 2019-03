Ski-Club Eilvese mit den jungen Skifahrern unterwegs

14 junge Ski-Club-Mitglieder zwischen vier und 17 Jahren machten sich mit den Betreuern auf den Weg in das Skigebiet Willingen im Sauerland.Früh am Morgen ging die Fahrt in den Schnee in Neustadt mit dem Reisebus los.In Willigen angekommen wurden die Skifahrer von herrlichem Sonnenwetter und optimalen Pistenverhältnissen überrascht. Unter den Mitfahrern waren auch zahlreiche Anfänger, die erstmalig Kontakt mit dem Wintersport gemacht haben.In kleine Grüppchen eingeteilt hatten die Kinder und die Betreuer einen tollen Tag mit viel Spaß im Schnee. Am Ende des Tages sah man bereits Fortschritte bei den jüngsten Skifahrern.Bevor die Kinder wieder wohlbehalten den Eltern übergeben wurden, gab es zum Abschluss noch ein gemeinsames Abendessen im Fischerstübchen in Mardorf.