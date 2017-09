Fit fürs Leben-Seminar für Kinder und Jugendliche zum Thema Sport und Ernährung

Heutzutage haben viele Kindern und Jugendlichen Schwierigkeiten damit, sich gesund zu ernähren oder mit Sport in Kontakt zu kommen.Ungesundes Essen, wie „Fast Food“, Fertiggerichte oder auch der Mangel an Bewegung, weil es gemütlicher ist auf dem Sofa zu sitzen und fernzusehen oder die Spielekonsole zu bedienen als sich körperlich zu betätigen. Diese sorgen dafür, dass immer mehr Kinder und Jugendliche übergewichtig oder abhängig werden.Wie ernähre ich mich denn wirklich gesund und was für Sportmöglichkeiten gibt es für mich überhaupt? - Den Kindern und Jugendlichen diese Fragen zu beantworten, ist Ziel dieses Seminars. –Jeder kann mitmachen. Vereinsmitgliedschaft ist keine Voraussetzung.Noch gibt es freie Plätze. – Am besten gleich anmelden!Datum: 09.10.2017-13.10.2017Uhrzeit: ganztägigOrt: TSV NeustadtKosten: 50 € je Teilnehmer/-inAnmeldung und weitere Informationen gibt’s z.B. online unter:Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.Ansprechpartner:Felix DeckerTel: 0511-800-79-78-41E-Mail: decker@rsbhannover.de Hinweis: Die Veranstaltung wird gefördert aus Mitteln der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen.