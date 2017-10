33. Frielinger TT- Turnier für 2er-Mannschaften am 21./22.10.2017

Das Turnier ist "Bundesoffen" und teilnehmen kann jeder mit einer gültigen Spielberechtigung. Die Turnierklassen sind in die nachfolgenden QTTR-Werte eingeteilt: 0-2800, 0-3100, 0-3300, 0-3500, -offen. Weibliche Spielerinnen sind in allen Konkurrenzen entsprechend ihres QTTR-Wertes startberechtigt. Das Startgeld beträgt 14,- € pro Mannschaft.Anmeldungen bitte per eMail an SVF-TT@online.de oder telefonisch unter 05031/909828. Anmeldeschluss ist Samstag, 21.10.2017 um 08:00 Uhr. Weitere Informationen zum Turnier sind auf der Homepage des SV Frielingen unter www.sv-frielingen.de zu finden. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.