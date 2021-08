Faszination Moor - ein Tag in Mardorf am Steinhuder Meer (Teil 2)

Neustadt am Rübenberge : Moorpfad |

Von der Alten Moorhütte in Mardorf führt ein rund sieben Kilometer langer Wanderweg am Rande des Toten Moores zum Aussichtsturm in Großenheidorn. Wir sind ein Stück dieses Weges mit Kamera im Gepäck entlang spaziert, haben die Aussicht auf das Steinhuder Meer genossen, Seeluft geschnuppert und uns von der Moorlandschaft faszinieren lassen. Denn die ist ein einzigartiger Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere. Und wer sich ausreichend Zeit nimmt und ganz genau hinschaut, wird hier wie wir tolle Naturbeobachtungen machen können.

Los geht es an der Alten Moorhütte. Hier führt ein Steg durch den verwunschenen Wald. Infotafeln geben uns erste Auskunft über den Lebensraum Moor. Moose und Birken prägen das Bild des Waldes. Wir sind uns sicher, dass hier in lauen Sommernächten die Elfen tanzen. Statt auf tanzende Elfen treffen wir am Aussichtsturm am Ufer des Steinhuder Meeres allerdings auf tanzende Libellen. Die faszinierenden Insekten sind hier auf Nahrungssuche und schwirren jagend durch das Schilf. Auf der Jagd sind auch die vielen Haubentaucher, die immer wieder elegant ins Wasser abtauchen und anschließend mit einem Fisch im Schnabel zurück an die Wasseroberfläche kommen. Wir können uns kaum losreißen, ziehen dann aber doch weiter Richtung Moorerlebnisweg.An den Wochenenden sind rund um das Steinhuder Meer auch viele Radfahrer*ìnnen unterwegs. Ihr solltet also beim Spaziergang nicht alles um euch herum vergessen. Nach einem knappen Kilometer liegt auf der rechten Seite des Weges ein Aussichtsturm mit Blick auf das Steinhuder Meer und eine Heidefläche zu seinen Füßen. Die ist allerdings mit Birken zugewachsen. Dennoch lohnt sich der Blick von hier oben. Auf der anderen Seite des Weges führt ein Steg zum Moorerlebnisweg. Auf Holzbohlen könnt ihr hier dem Lebensraum Moor ganz nah kommen. Wer das Moor wirklich hautnah erleben möchte, zieht an der Moortretstelle einfach Schuhe und Socken aus, fühlt mit den Füßen und genießt. Auch auf dem Moorerlebnisweg ist auf Infotafeln Spannendes über Flora und Fauna im Moor nachzulesen. Moore sind wichtige Speicher von Kohlenstoffen. Daher stehen heute viele Moore unter Naturschutz und werden renaturiert. In den sauerstoff- und nährstoffarmen Mooren haben sich echte Spezialisten wie der Rundblättrige Sonnentau angesiedelt. Er kommt auch mit schwierigen Lebensbedingungen klar, indem er mit seinen klebrigen Blättern Insekten fängt. Aber keine Angst - auf Besucher*innen des Moorerlebnisweges hat es die unter Naturschutz stehende, fleischfressende Pflanze eindeutig nicht abgesehen.Nach einem kurzen Päuschen auf der gemütlichen Bank unter den Kiefern geht es weiter zum Seerosenteich. Der liegt etwas versteckt im Wald zwischen Wanderweg und Moorstraße. Auch hier führt uns ein Steg in den Wald bis zu einer Aussichtsplattform. Komplett freie Sicht auf den idyllisch gelegenen See gibt es hier durch den Birkenbewuchs allerdings wieder nicht. Wir machen uns langsam auf den Rückweg und lassen den Abend am Aussichtsturm in Mardorf mit Blick auf das Steinhuder Meer romantisch ausklingen.Weitere Ausflugstipps rund ums Steinhuder Meer findet ihr hier: