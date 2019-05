Tagesfahrt mit dem DRK-Ortsverein Frielingen

Am 16. Juni 2019 findet die diesjährige Tagesfahrt nach Minden statt. Um 08:00 Uhr fährt der Bus vom Hotel Bullerdieck zum Fahrgastschiff in Minden. Von dort geht es auf der Weser nach Benkhausen. Dort besichtigen wir ein Schloß, den Park und ein Automatenmuseum. Es gibt keine langen Wege zu Fuß so der Veranstalter. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt mit Mittag in Benkhausen und Kaffee auf dem Schiff. Um ca. 18:30 Uhr sind wir zurück.

Pro Person kostet die Fahrt 40,00 €. Bitte bis zum 05. Mai 2019 bei Heike Schmidt per Telefon 05131/453422 anmelden. Es sind noch viele Plätze frei, Gäste sind herzlich willkommen.