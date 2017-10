Kunsttage Neustadt 2017

Am 11. und 12. November wird der Leinepark der VHS in Neustadt zu einer vorweihnachtlichen Kunstmeile auf der es viel zu Sehen und zu Bestaunen gibt. Mehr als 60 Hobbykünstler präsentieren hier erlesenes Kunsthandwerk und künstlerische Objekte aus den unterschiedlichsten Materialien fernab der Massenware. Für jeden Geschmack ist etwas dabei und auch Kinder können sich einmal probieren und bei den Künstlern über die Schulter schauen.



Ort: VHS Veranstaltungszentrum Leinepark

Adresse: Suttorfer Str. 8, 31535 Neustadt

Termin: 11. und 12. November 2017

Öffnungszeiten: Sa. 13:00 bis 18:00 Uhr und So. 11:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: 2 Euro - Kinder frei (bis 12 Jahren)

(Der Eintrittspreis wird bei vielen Künstlern ab einem Mindestumsatz von 20 Euro erstattet)