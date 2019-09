Kaffeenachmittag mit Fotoschau beim DRK in Frielingen

Der Ortsverein des DRK in Frielingen läd wieder zum Kaffeenachmittag am 25. September 2019 um 15.00 Uhr ins Restaurant Bullerdieck ein. Wie schon Tradition haben alle Mitglieder und Gäste die Möglichkeit sich bei leckerem Kuchen und Kaffee zu unterhalten und über Erlebtes zu berichten. Im Anschluss hat Heike Schmidt, 1. Vorsitzende, eine Fotoschau vorbereitet mit Fotos der letzten 2 Jahre des Ortsvereins mit Frühstücksterminen, den Fahrten, Blutspenden und anderen Höhepunkten des Vereinslebens.

Der Vorstand freut sich auf einen gemütlichen Nachmittag in Frielingen.