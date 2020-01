Jahreshauptversammlung Schützenverein Frielingen 

Am 25. Januar 2020 treffen sich die Frielinger Schützen um 19.00 Uhr zu ihrer Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Frielingen am Farlingsweg.

Wichtige Tagesordnungspunkte sind in diesem Jahr die Wahlen zum Vorstand, die Ehrung langjähriger Mitglieder, die Niederschrift 2019, die Berichte der einzelnen Vorstandsbereiche werden verlesen und die Termine 2020 werden bekannt gegeben. Der Vorstand unter Heike Wehrmann, 1. Vorsitzende hofft auf einen gefüllten Saal und eine harmonische Versammlung.