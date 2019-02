Heinrich Öhlschläger berichtet über Metels Landwirtschaft im Wandel der Zeit

Am 17. Februar 2019 um 17:00 Uhr wird Heinrich Öhschläger aus Metel über die Entwicklung der Landwirtschaft über die Jahre hinweg berichten. Die Ausübung der Landwirtschaft war über Jahrhunderte die hauptsächliche Tätigkeit der Meteler. Durch wissenschaftlich-technischen Fortschritt hat sich diese in den letzten einhundert Jahren komplett gewandelt. Heinrich Öhlschläger zeigt in einem Streifzug durch die Jahrhunderte den Wandel der Landwirtschaft vom Mittelalter bis heute. Freuen Sie sich auf eine informative und unterhaltsame Stunde in der Meteler Kapelle.