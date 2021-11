Neustadt am Rübenberge

Die Landfrauen in Schneeren laden am 16. November um 19 Uhr in das Gasthaus Asche zu einem Vortrag mit dem Titel 'Frühstück mit Nebenwirkungen' - wann und wie nehme ich Medikamente.Herr Becker von der Post Apotheke wird uns informieren.

Wegen der Pandemie ist eine Anmeldung bei den Ortsvertreterinnen erforderlich.Es gilt die 2G Regel. Wir freuen uns auch über Gäste.