Der Schlosshof ist fertig... Neustadt freut sich.

Neustadt am Rübenberge : Schloss Landestrost |

Neustadt freut sich über den Neubau im Schloss Landestrost

Den Schlosshof finde ich toll. - Und schön fand ich auch... er war leer und ich konnte diese schönen Aufnahmen machen.

Der Anbau im Schloss ist fertig. Die VHS Neustadt hat ein neues Zuhause. Auch die Stadtbücherei kann nicht klagen. So schön ist es von außen an zu sehen. Ob das aber auch für alle anderen gilt, wird die Zeit zeigen.So sagte zum Beispiel ein Besucher der VHS: "Ja wo sind denn die Parkplätze vor dem Gebäude mit der VHS? Sollen wir etwa noch weit laufen bis wir dort sind?" - Naja, meine ich, wenn einer nicht gut zu Fuß ist wird man ja direkt vor fahren können. Aber den Hof zu parken finde ich nicht so toll. Und früher sind die Besucher mit dem Fahrrad vor gefahren. Entweder weil das Geld fehlte oder aus Überzeugung. - Nu ja das muss jeder für sich selber Entscheiden.NRÜ, 16.10.2021