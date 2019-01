Außergewöhnliche Alltagsgeschichten - eine stimmungsvoll-heitere Lesung in der Meteler Kapelle

Lesungen an ungewöhnlichen Orten: das ist die Lese-Leidenschaft von Ute Delimat. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, liest sie gegen eine Spende für regionale Initiativen die passenden Vor-Ort-Geschichten: Haarsträubendes im Friseursalon, zu Risiken und Nebenwirkungen bei Ärzten und Therapeuten, über Essen und Trinken, da, wo es Essen und Trinken gibt, über Geld oder Leben in Banken, in der Metzgerei (des Vertrauens), denn sie ist sicher: „(Vor-)Lesen geht überall“.



Am 27. Januar 2019 um 17 Uhr ist sie in der Meteler Kapelle zu Gast mit Ihrem Programm "Außergewöhnliche Alltagsgeschichten - eine stimmungsvoll-heitere Lesung".



Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend. Wie immer gilt: "Eintritt frei - um Spenden wird gebeten!"