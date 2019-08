Anzeige

Landfrauenprogramm LFV Schneeren 2019/20

Nach dem Winterhalbjahr ist vor dem nächsten Winterhalbjahr. Das wissen auch die Schneerener Landfrauen. So haben sich der Vorstand und die Ortsvertrauensleute schon frühzeitig zusammengesetzt um ein interessantes Programm für das kommende Winterhalbjahr anbieten zu können.

Den Auftakt bildet am 11. September ein Ausflug ins Emsland. Nach einer Führung und Einkaufsmöglichkeit im Gartencenter Emsflower geht es weiter zur Schnapsbrennerei Berentzen. Auch dort gibt es die Möglichkeit nach Herzenslust alkoholische oder auch nicht alkoholische Getränke aus dem reichhaltigen Angebot zu erwerben. Für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt. Bereits am 08. September findet das Regions-Erntefest in Gleidingen auf dem Obsthof Hahne in Gleidingen statt. Am 22. Oktober beginnt die diesjährige Vortragsreihe mit dem Imker Dirk Beyer und dem Thema „Unser Leben mit Bienen“. Der Referent Reinhard Pantke zeigt am 22. November eine Multivisionsschau „6000 km von Vancouver nach Halifax“. Im November laden die Landfrauen wieder zu der beliebten Großeltern-Kind-Fahrt ins Theater nach Weyhe ein. Gezeigt wird „Pippi in Taka Tuka Land“. In diesem Jahr gibt es eine Änderung für das adventliche Kaffeetrinken der Mitglieder über 75 Jahre und die Weihnachtsfeier. Beide Veranstaltungen werden zusammengelegt und beginnen am 07. Dezember bereits um 15 Uhr. Der Vorstand ist auf die Resonanz dieser Änderung sehr gespannt. Im neuen Jahr am 14. Januar treffen sich die Landfrauen nachmittags zu einer Präventationsveranstaltung der Polizei „Schutz gegen Betrug und Einbruch. Die Jahreshauptversammlung findet am 18. Februar statt. Im Anschluss referiert Regine Schrader über das Thema „Beckenboden und was man dafür tun kann“. Am 17. März gibt es einen Vortrag von Ines Witthöft „Mein Jahr in Kenia“. Und am 04. April wird das Winterhalbjahr 2019/20 wieder mit dem beliebten Frauenfrühstück beendet. Ricarda Rabe hat einiges zum Thema „Schimpf nicht über die Landwirtschaft, wenn du den Mund voll hast“ zu berichten.

Zu allen Veranstaltungen sind Gäste gern gesehen. Programme liegen in einigen Mardorfer Geschäften aus. Nähere Informationen werden rechtzeitig veröffentlicht und können bei der 1. Vorsitzenden Petra Lange Tel. 05032/939536 und Hiltraut Bühmann Tel. 05036/2145 erfragt werden.

