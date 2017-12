Landfrauen macht auch schenken Spaß

Aber viel Zeit spendeten die Vorstandsmitglieder auch für andere Veranstaltungen in der Adventszeit. Das obligatorische Adventkaffeetrinken mit Mitgliedern über 75 Jahre fand dieses Mal im schönen Hofkaffee LandLeben in Norddrebber statt. Neben einer plattdeutschen und anderen weihnachtlichen Geschichten wurden natürlich auch Weihnachtslieder bei Kaffee und Kuchen gesungen. In dem kleinen Hofladen erwarben noch einige Mitglieder ein paar Köstlichkeiten. Es war wieder ein gemütlicher Nachmittag.Weiter ging es mit dem beliebten Kekse backen in der Waldschule in Schneeren. An drei Vormittagen haben „Landfrauen Omas“ und ein paar Mütter mit 40 Kindern in mehreren Gruppen gebacken. Am meisten Spaß hatten die Kinder am Verzieren der Kekse.Die letzte Aktion war die Weihnachtsfeier des Vereins. Dieses Mal traf man sich in dem liebevoll geschmückten Gemeindehaus in Schneeren. Das Weihnachtsessen lieferte die Gastwirtschaft Meinkingsburg. Es war sehr lecker und hat allen gut geschmeckt. Der „Liederklump“ verschönerte den Abend mit weihnachtlichem Gesang. So endet ein ereignisreiches Landfrauen Jahr. Die Winterpause dauert aber nicht lange, denn am 10. Januar beginnt das neue Jahr mit einer Nachmittagsveranstaltung. Am 10. Januar referiert Marleen Knust „Was unsere Vorfahren noch alles über Pflanzen wussten“.