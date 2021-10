Endlich wieder in Schneeren unterwegs und unter Landfrauen sein

Zum Ernteumzug haben sich die Landfrauen dann erstmals wieder warm gelaufen und sind als Fußtruppe mit Bollerwagen und frisch gebackenen Muffins im Zug durch das Dorf gelaufen.Diesmal in einer sehr großen Runde :-) Obwohl das klassische Erntefest gar nicht stattfand, konnte man sich bis spät nachts unterm Brink amüsieren und endlich mal wieder in größerer Runde lachen und klönen.Das Frauenfrühstück am 16.10. war das nächste Highlight in dem an Höhepunkten nicht gerade gesegneten Jahr 2021. Mehr als 50 Frauen fanden sich Bei Asche auf dem Saal zu einem reichhaltigen Frühstück ein. Anschließend gab es eine Mitgliederversammlung, in der Anita Berndt als langjährige Ortsvertrauensfrau verabschiedet wurde. Die Übergabe eines Blumenstraußes durch die Vorsitzende Petra Lange als Dank für die geleistete Arbeit wurde von langanhaltendem Applaus begleitet.Die nächste 'große' Veranstaltung ist die Weihnachtsfeier im Dezember, auf die sich schon jetzt alle freuen.