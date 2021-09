TSV Steppach - JHV - Abt. Fußball

Neusäß : Sportzentrum des TSV Steppach |

Sportlich läuft es bei den Fußballern vom TSV. Im Gegenteil hierzu, wird die absolut notwendige Renovierung unseres Sportheimes vom Vorstand seit Jahren blockiert, trotz einer zur Verfügung stehenden zweckgebundenen Spende, die auf dem Konto des TSV liegt.

Es gibt eine baureife Sanierungsplanung aber unter einem Vorstand Tobias Wiesner gibt es keine Sanierung. Er bevorzugt einen Neubau mit Kosten im Millionenbereich.

Aufgrund dieser Dissonanzen gibt es mit der bisherigen Vorstandschaft keinen Nenner für eine gemeinsame Zukunft. Deshalb gab es eine Suche nach Alternativen für die Vorstandsposten.

Nach vielen Gesprächen gibt es nun Alternativen, Siegfried Schmid und Rainer Christl würden als Gegenkandidaten zur bisherigen Vorstandschaft bei der anstehenden JHV antreten. Leider wurde die JHV zum wiederholten Male vom amtierenden Vorstand abgesagt, wir hoffen nun auf einen Termin im Herbst 2021.

Aus diesen Gründen haben wir für unsere Abteilungsversammlung am Donnerstag den 23.09.2021, einen Antrag geplant, bei der die Vorstandschaft aufgefordert wird, unverzüglich eine JHV einzuberufen, dies ist unter Einhaltung der 3G-Regeln mit Maskenpflicht in der Halle erlaubt.

Deshalb unsere Bitte an die Mitglieder der Fußballabteilung des TSV Steppach, kommt zu unserer JHV am Donnerstag den 23.09.2021 um 20.30 Uhr in den Anbau am Sportheim (überdacht aber im Freien, bitten um dementsprechende Kleidung) und unterstützt uns bei unserem Antrag.



Mit sportlichen Grüßen



Abteilungsleitung Fußball

TSV Steppach