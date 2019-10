Gratis Kinderyogastunde

Neusäß : Sporthalle der Ägidiusschule |

Neuer Kinderyoga "Kidding around Yoga" Kurs



einfach zur Gratisstunde kommen und mitmachen



Gleichzeitig Spaß haben, Yoga und Englisch lernen- geht das ?





Die Turnabteilung des TSV Neusäß bietet Ihren Kindern im Alter von 6 – 11 Jahren die Möglichkeit, im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft ohne Zusatzbeitrag am Kurs teilzunehmen.



Schnuppern jederzeit möglich und willkommen



Kurs Kinderyoga „Kidding around Yoga“

vom 06.11.2019 - 27.05.2020

Termin: Mittwoch 15.30 bis 16:30 Uhr

Ort: Ägidius Turnhalle, Bgm.-Kaifer-Str. 8 a



Anmeldung bei Kursleiterin Claudia Weigand

Tel 0821/2191504

für weitere Infos zum Konzept: www.kiddingaroundyoga.com