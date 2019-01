Tanzevent der besonderen Art im TSZA in Neusäß

Am Sonntag, 03.02.19 findet im Tanzsport-Zentrum in der Benzstr. 3 in Neusäß die Landesmeisterschaft in den Lateinamerikanischen Tänzen statt. Zuschauer sind dazu herzlich eingeladen. Vorbeikommen staunen, anfeuern und Spaß haben.