Naturschätze im Schmuttertal

Neusäß : Parkplatz bei den Tennisplätzen |

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. lädt am Sonntag, den 17. Juli von 10.00 bis 12.00 Uhr nach Neusäß ein. Bei einem Rundgang durch das Schmuttertal erfährt man einiges über die vielfältigen Lebensräume und die artenreiche Tierwelt eines der bedeutendsten Schutzgebiete in Schwaben. Treffpunkt der kostenfreien Veranstaltung für Erwachsene und Familien ist der Parkplatz bei den Tennisplätzen im Krautgartenweg. Anmeldungen sind bis 14. Juli per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage des LPV (www.lpv-landkreis-augsburg.de) unter Aktuelles & Infos.