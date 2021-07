Neusäß : Parkplatz bei den Tennisplätzen westlich des Lohwaldstadions |

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg lädt am Sonntag, den 11. Juli von 10.00 – 12.00 Uhr ein, die Naturschätze im Schmuttertal zu entdecken. Das Schmuttertal ist eines der bedeutendsten Schutzgebiete in Schwaben und zeichnet sich durch vielfältige Lebensräume und eine artenreiche Tierwelt aus. Bei einem Rundgang werden Gewässer- und Feuchtbiotope erkundet und typische Bewohner in diesem kostbarem Stück Natur kennengelernt - darunter mit etwas Glück auch der „berühmte“ Wiesenknopf-Ameisenbläuling, der als Leitart für die Pflege der Wiesen maßgeblich ist. Treffpunkt ist der Parkplatz bei den Tennisplätzen im Krautgartenweg in Neusäß. Anmeldungen sind bis 09. Juli per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Die kostenfreie Veranstaltung ist für Erwachsene und Familien geeignet. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.