Rosenmontagskabarett 2020 mit Herrn und Frau Braun und Kabarett Geisterfahrer

Neusäß : Stadthalle |

Unter dem Titel „Nix für unguat!“ gehen Herr und Frau Braun und Geisterfahrer Silvano Tuiach, die Augschburger Kabarett-Ikonen erneut gemeinsam am Rosenmontag in der Stadthalle Neusäß auf’s Ganze.



Ob Gender-Wahnsinn oder Roboter-Hoffnung, kein Zeitgeist-Thema wird ausgelassen.

Für die Älteren unter den Besuchern gibt es wertvolle Tipps, wie sie Ihren Alltag in den Griff bekommen und als Influencer noch etwas dazu verdienen können. Auch die mannigfaltigen Veränderungen im Alltag nehmen sie auf‘s Korn wie beispielsweise das gemeinsame Essengehen, das nicht mehr möglich ist.



Außerdem werden die klassischen deutschen Märchen kräftig gegen den Strich gebürstet und aktualisiert. Natürlich darf auch DIE Augschburger Kultfigur auf keinen Fall fehlen. HERR RANZMAYR gibt diesmal seine Welt- und vor allem seine Eheansicht zum Besten.

Freuen Sie sich auf zwei Stunden Augschburger Kabarett vom Feinsten

als vergnügliche Alternative zum Faschingstreiben/ für Faschingsmüde!