Flohmarkt des Stereotons

Neusäß : Jugendkulturhaus Stereoton |

Du und deine Familie habt jede Menge Spielzeug, Klamotten oder ähnliches übrig und wisst nicht wohin damit?

Jetzt hast du die ultimative Möglichkeit, dich von all diesen Dingen zu lösen und nebenbei noch eine Kleinigkeit dazu zu verdienen – beim Fohmarkt im Stereoton.



Wenn du als Verkäufer dabei sein möchtest, dann melde dich noch schnell im KiKuKa-Online-Portal an.

Nur noch wenige Plätze frei – anmelden auf dem KiKuKa Neusäß Online-Portal!



Als Besucher, kommst du einfach an genanntem Datum ab 10:00 Uhr ins Stereoton. Wir freuen uns auf dich!



Kosten: 2,00 Euro