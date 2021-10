1. Täfertinger Straßenflohmarkt am Sonntag, den 17.10.2021

Neusäß : Täfertingen |

Am Sonntag, den 17.10.2021 von 11 bis 16 Uhr findet in Täfertingen der erste Straßenflohmarkt statt.

Angeboten werden Kindersachen sowie Dinge für Haus und Garten.

Gute Parkmöglichkeiten finden Sie im Industriegebiet Täfertingen-Nord (Trentiner Ring, nahe Autobahnbrücke zwischen Täfertingen und Hirblingen) oder am Sportplatz Täfertingen.



Den Lageplan der Verkaufsstände finden Sie schon vorab auf der Facebookseite „Straßenflohmarkt Täfertingen“ oder am Flohmarkttag ausgedruckt (jeweils ersten Stand) und als QR-Code in den Straßen: Klausener Straße (Kreuzung am Trentiner Ring), Weishauptstraße (am Sportplatz) und Riedgrabenweg.

Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt. 48 Anbieter sind angemeldet.

Die Einhaltung der am Veranstaltungstag gültigen Hygienemaßnahmen obliegt den Flohmarktbesuchern. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung. Achten Sie auf die A-H-A-Regeln und für alle im Hof / Garten gilt: · Mund-Nasenschutz für alle im Hof/Garten/Einfahrt (vor allem am Verkaufsstand) · Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern (ausgenommen sind Familien / ein Hausstand)



Nicht teilnehmen oder besuchen dürfen Personen, die nachgewiesenermaßen unter einer SARS-CoV-2- Infektion leiden, Personen mit COVID-19-typischen Symptomen, Personen mit Kontakt zu COVID-19- Fällen in den letzten 14 Tagen und/ oder Personen, die Quarantäne-Maßnahmen unterliegen (z.B. Einreise-Quarantäne etc.). · Verdachtsfälle bitte umgehend und direkt an das Gesundheitsamt und/oder die Teststellen verweisen Den Anweisungen der Verkäufer*innen im Hof (auf dem Privatgrund gilt das Hausrecht der Teilnehmer*innen) ist zu folgen.