Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Neunkirchen 2017

Am Sonntag in die Stadt gehen und einkaufen? In Deutschland kaum vorstellbar, aber möglich! Dieses Jahr gibt es nun auch Neunkirchen verkaufsoffene Sonntage, an dem die Geschäfte meistens von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.



Der Sonntag gilt in Deutschland als ein Ruhetag, an dem auch viele Menschen zum beten in die Kirche gehen und weshalb die Geschäfte wie beispielsweise Supermärkte, Kaufhäuser, Baumärkte oder Elektrofachhandel, außer Tankstellen und Bäckereien, geschlossen haben müssen. Es gibt allerdings Ausnahmen, an dem Läden auch sonntags öffnen dürfen. Da der Marktsonntag gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, können die Geschäfte selber entscheiden ob sie öffnen wollen oder nicht. Das hat zum einem für Berufstätige einen Vorteil, aber auch für den Ladeninhaber einige gute Seiten. Es wurde festgestellt, dass Shops einen drei- bis fünfmal höheren Umsatz, als unter der Woche erzielen. Die Geschäfte haben dann meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Der nächste verkaufsoffene Sonntag in Neunkirchen ist am 28. Mai 2017. Die weiteren Termine sind am 03. Dezember 2017 und am 17. Dezember 2017.Informationen zu weiteren Terminen für den verkaufsoffenen Sonntagen im Saarland gibt es hier Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen gibt es hier